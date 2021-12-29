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Беглов предложил главе муниципалитета "Лиговка-Ямская" инициировать свою отставку
Сегодня, 9:03
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Беглов предложил главе муниципалитета "Лиговка-Ямская" инициировать свою отставку

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Губернатор считает, что депутат нарушил антикоррупционное законодательство.

Губернатор Петербурга выступил с инициативой о досрочном прекращении полномочий главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского. Соответствующее письмо, датированное 31-м января 2022 года, опубликовали депутаты муниципального округа в "ВКонтакте".

В документе говорится о том, что Войтановский не исполнял обязанности, которые установлены законом "О противодействии коррупции". У депутата обнаружили нарушения при указании доходов, расходов и имуществе.

Ранее уйти Вадима Войтановского попросил Общественный совет МО "Лиговка-Ямская". Его члены собирали подписи за отставку муниципального депутата. Войтановский был не согласен с претензиями. 

Фото: ВКонтакте / Вадим Войтановский

Теги: вадим войтановский, доходы, лиговка ямская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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