Общественный совет МО "Лиговка-Ямская" просит отправить в отставку Вадима Войтановского

В обращении губернатору говорится о том, что по факту в муниципалитете не ведется работа, так как заседания давно не проводятся.

Общественный совет муниципального образования "Лиговка-Ямская" требует отправить в отставку главу МО Вадима Войтановского. Петербуржцы выступили с обращением к губернатору Александру Беглову, а также начали сбор подписей среди местных жителей.

"В Муниципальном образовании Лиговка-Ямская сложилась критическая ситуация, которую невозможно исправить без личного участия высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении. Общественному совету не нравится, как расходуются средства муниципалитета: они идут на экскурсии и билеты в театр, при этом необходимая работа, например, благоустройство не проводится. Кроме того, проект бюджета на следующий год до сих пор не представлен.

Муниципалитет не проводит заседания, так как их инициировать может только Войтановский. Помещения закрыты из-за эпидемиологической обстановки.

Таким образом, факт неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, уставом муниципального образования налицо, что является еще одним основанием для удаления Главы муниципального образования в отставку.

Отметим, что в июне Войтановского уже отправляли в отставку, но ему удалось оспорить это решение. За отстранение выступают 7 депутатов из 9.

Фото: Общественный совет МО "Лиговка-Ямская"