В Петербурге объявили об отставке главы МО "Лиговка-Ямская"

Депутаты совета МО "Лиговка-Ямская" решили отправить в отставку главу муниципалитета Вадима Войтановского. Это произошло в пятницу, 4 июня, сообщает ЗАКС.ру.

Причиной отставки стали отчёты Войтановского о своей работе за 2019 и 2020 годы. По словам депутатов, они были неудовлетворительными. За отстранение главы совета проголосовало большинство: семь членов совета из девяти.

Сам Вадим Войтановский считает действия депутатов незаконными. В интервью изданию "Невские новости" он заявил, что просто "не дал возможности им пилить бюджет".

В апреле Войтановский снял полномочия с врио главы петербургского МО "Лиговка-Ямская" Елены Зозулевич.

Фото: страница Вадима Войтановского "ВКонтакте"