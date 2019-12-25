В МО "Лиговка-Ямская" объявили карантин из-за уборщицы

Она заразилась коронавирусом от дочери.

Как сообщает агентство новостей "Оперативное прикрытие", глава муниципального образования МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский вместе с депутатами муниципального совета и местной администрацией объявил карантин в помещениях здания.

Выяснилось, что уборщица муниципального образования заразилась коронавирусом от дочери, которая вернулась в Петербург из Объединенных Арабских Эмиратов. На данный момент принимаются меры по введению режима чрезвычайной ситуации, поскольку на прошедшем заседании муниципального совета были глава Центрального района Максим Мейксин и секретарь бюро совета партии "Единая Россия" Александр Потякин. Есть вероятность, что они оба могли заразиться коронавирусом.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал жителям города о том, что делать во время самоизоляции.

Фото: Пресс-служба МО "Лиговка-Ямская"