Губернатор рассказал петербуржцам, что делать во время самоизоляции

Чтобы разнообразить время на изоляции, губернатор опубликовал ссылки на кинотеатры, библиотеки и промокоды к ним.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на этих весенних "каникулах" призвал горожан оставаться дома, чтобы снизить распространение коронавируса. Об этом он написали на своей официальной странице ВКонтакте.

Чтобы разнообразить время на изоляции, губернатор опубликовал ссылки на кинотеатры, библиотеки и промокоды к ним. С этими промокодами можно бесплатно или почти бесплатно пользоваться данными ресурсами во время карантина. Также некоторые театры будут бесплатно показывать свои постановки в режиме онлайн.

Врачи из Петербурга отправятся в Италию для совместной борьбы с коронавирусом.

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