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Врачи из Петербурга отправятся в Италию для совместной борьбы с коронавирусом
Сегодня, 13:10
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ruzannar

Врачи из Петербурга отправятся в Италию для совместной борьбы с коронавирусом

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За плечами у специалистов опыт борьбы с Африканской чумой свиней и Сибирской язвы.

Врачи из Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова отправятся в Италию для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" .

Информацию подтвердили в Минобороны России.

В группу вошли специалисты, у которых за плечами богатый опыт борьбы с Африканской чумой свиней и Сибирской язвы. Отправятся в Италию 8 бригад специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинское оборудование.

Напомним, что Италия стала одной из самых эпидемиологически неблагополучных стран. Число умерших от коронавируса на сегодняшний день составляет 4825 человек, в Китае — 3261 человек.

Ранее мы сообщили, что ещё два человека заразились коронавирусом в Петербурге.

Фото: Pixabay

Теги: вакцина, врачи, италия, карантин, коронавирус, пандемия, питер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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