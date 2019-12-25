Ещё два человека заразились коронавирусом в Петербурге

Оба прибыли из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

В Санкт-Петербурге подтверждены ещё два случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Женщина 32 лет вернулась из Австрии 12 марта. Уже 18 марта с симптомами ОРВИ она была госпитализирована в инфекционную больницу им. С.П.Боткина.

Ещё одна девушка 22 лет вернулась из Германии и Чехии 7 марта. 19 марта с симптомами ОРВИ она была также доставлена в Боткинскую больницу.

Состояние пациенток врачи оценивают, как удовлетворительное.

На сегодняшний день в Петербурге официально подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом. Уже два человека выздоровели: они выписаны из больницы.

Ситуация находится под контролем Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили, что Беглов просит не приезжать в Северную столицу.

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