Ещё два человека заразились коронавирусом в Петербурге

В Санкт-Петербурге подтверждены ещё два случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Женщина 32 лет вернулась из Австрии 12 марта. Уже 18 марта с симптомами ОРВИ она была госпитализирована в инфекционную больницу им. С.П.Боткина.
Ещё одна девушка 22 лет вернулась из Германии и Чехии 7 марта. 19 марта с симптомами ОРВИ она была также доставлена в Боткинскую больницу.
Состояние пациенток врачи оценивают, как удовлетворительное.
На сегодняшний день в Петербурге официально подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом. Уже два человека выздоровели: они выписаны из больницы.
Ситуация находится под контролем Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга.
Ранее мы сообщили, что Беглов просит не приезжать в Северную столицу.
Фото: Pixabay
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