Петербургский ЗакС рассмотрит законопроект о роспуске МО "Лиговка-Ямская"

Документ поступил в ЗакС после решения Смольнинского районного суда о признании мунсовета бездействовавшим в период с 12 ноября 2021 года по 17 февраля 2022 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внёс в городской парламент законопроект о роспуске муниципального совета МО "Лиговка-Ямская". Документ поступил в ЗакС после решения Смольнинского районного суда о признании мунсовета бездействовавшим в период с 12 ноября 2021 года по 17 февраля 2022 года.

Напомним, что в указанный промежуток времени помещения муниципалитета были закрыты по инициативе главы МО Вадима Войтановского якобы из-за коронавирусных ограничений. Руководитель открыто конфликтовал с другими муниципалами и не давал им проводить заседания в штатном режиме.

Депутаты решили проводить заседания в другом месте, но Войтановский отменил легитимность такого собрания через суд.Напомним, что депутаты не имели возможности проводить собрания в здании здании муниципалитета, так как оно было закрыто на карантин по поручению главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского, у которого возник конфликт с остальными членами совета. Муниципалы решили собираться по собственной инициативе, однако такие встречи были признаны нелегитимными.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный подготовил законопроект о роспуске муниципалитета Лиговка-Ямская.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)