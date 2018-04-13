Смольный подготовил законопроект о роспуске муниципалитета Лиговка-Ямская

Решение было вызвано непроведением муниципалами заседаний в течение 3 месяцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал проект закона о роспуске муниципального совета МО "Лиговка-Ямская". Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.

Решение было вызвано непроведением муниципалами заседаний в течение 3 месяцев: с 12 ноября 2021 года по 17 февраля 2022 года. Эту информацию подтвердили в Смольнинском районном суде и петербургском Горсуде.

Напомним, что депутаты не имели возможности проводить собрания в здании здании муниципалитета, так как оно было закрыто на карантин по поручению главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского, у которого возник конфликт с остальными членами совета. Муниципалы решили собираться по собственной инициативе, однако такие встречи были признаны нелегитимными.

Законопроект будет проходить антикоррупционную экспертизу до 28 июня, а затем его рассмотрят депутаты петербургского ЗакСа.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты Петербурга предложили принять федеральный закон об эвакуации исторических памятников.

Фото: ВКонтакте / Вадим Войтановский