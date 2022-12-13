Депутаты Петербурга предложили принять федеральный закон об эвакуации исторических памятников

В обязательном порядке добиваться их эвакуации в Россию предлагают депутаты Всеволод Беликов, Александр Новиков, Вера Сергеева и Константин Чебыкин.

Стало известно, что комитет по законодательству одобрил федеральную законодательную инициативу о мерах по спасению исторических и культурных памятников России, которые находятся за рубежом под угрозой повреждения или уничтожения. Об этом 21 апреля пишет пресс-служба парламента Петербурга.

В обязательном порядке добиваться их эвакуации в Россию предлагают депутаты Всеволод Беликов, Александр Новиков, Вера Сергеева и Константин Чебыкин. В случае если это не представляется возможным – уничтоженные или поврежденные монументы должны быть восстановлены на территории России.

По словам Беликова, петербургская инициатива была предварительно рассмотрена профильными органами Парламентской ассоциации Северо-Запада и получила единодушную поддержку.

Ранее депутаты ЗакСа отложили вопрос о трансляции заседаний мундепов. Парламентарии считают, что правила могут устанавливать сами муниципалы.

Фото: Piter.tv



