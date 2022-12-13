Депутаты ЗакСа отложили вопрос о трансляции заседаний мундепов

Парламентарии считают, что правила могут устанавливать сами муниципалы.

В четверг, 20 апреля, в ходе заседания постоянной комиссии по организации публичной власти и административно-территориальному устройству Петербурга был рассмотрен вопрос об официальном введении трансляций собраний муниципалов. По итогам встречи инициатива не получила поддержки депутатов ЗакСа.

Дискуссию начал глава муниципалитета №72 Павел Швец. Он отметил, что проект о трансляциях отправляли в городской парламент ещё 3,5 года назад, но он не теряет актуальности и сейчас. По мнению мундепа, органы местного самоуправления должны вести трансляции своих заседаний по московскому образцу. Против инициативы выступили парламентарии Всеволод Беликов и Антон Рудаков. Они считают, что муниципалитеты могут сами устанавливать собственные правила по поводу ведения трансляций. Кроме того, они подчеркнули, сто Швец не собрал мнение всех муниципалитетов города в качестве обоснования своей позиции. Проект также был забракован в Комитете по территориальному устройству и Комитете по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Ранее мы сообщили о том, что самый богатый депутат Петербурга анонимно задекларировал 106 млн рублей дохода.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)