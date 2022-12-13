Самый богатый депутат Петербурга анонимно задекларировал 106 млн рублей дохода

Основная часть петербургских депутатов воспользовалась правом не раскрывать свои фамилии при публикации данных о своих доходах. Как выяснилось, наибольшим доходом за прошлый год обладает аноним, который значится в списке под номером "27". Он задекларировал 106 млн рублей.
Обозначенный доход почти в 3 раза превышает заработок прошлогоднего лидера по доходам (единоросса Алексея Далматова), доходы которого составили 32 млн рублей.
Напомним, что спикер ЗакСа Бельский рассказал о своих доходах за прошлый год.
Ранее мы сообщили о том, что вЗакСе Петербурга выбрали нового вице-спикера.
Фото: Piter.TV
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