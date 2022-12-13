Самый богатый депутат Петербурга анонимно задекларировал 106 млн рублей дохода

Парламентарий значится в списке под номером "27".

Основная часть петербургских депутатов воспользовалась правом не раскрывать свои фамилии при публикации данных о своих доходах. Как выяснилось, наибольшим доходом за прошлый год обладает аноним, который значится в списке под номером "27". Он задекларировал 106 млн рублей.

Обозначенный доход почти в 3 раза превышает заработок прошлогоднего лидера по доходам (единоросса Алексея Далматова), доходы которого составили 32 млн рублей.

Напомним, что спикер ЗакСа Бельский рассказал о своих доходах за прошлый год.

Ранее мы сообщили о том, что вЗакСе Петербурга выбрали нового вице-спикера.

Фото: Piter.TV