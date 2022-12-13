Спикер ЗакСа Бельский рассказал о своих доходах за прошлый год

Парламентарий увеличил заработок и приобрёл новую машину.

Спикер петербургского парламента Александр Бельский не стал скрывать декларацию о своих доходах за 2022 год. Документ парламентарий выложил на своём Telegram-канале.

С 2023 года эта информация в связи с изменениями федерального и регионального законодательства должна быть опубликована без указания персональных данных. Но каждый депутат вправе по собственному желанию разместить эти сведения у себя на странице. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Как указано в декларации, в прошлом году Бельский заработал 4 млн 142 тыс. рублей. В 2021-ом его доходы были чуть меньше и составляли 3,1 млн рублей. Также спикер рассказал о доходах своей супруги, которые равны 353 тыс. рублей. На жену депутата записаны его Jaguar и Mercedes, а также приобретённый недавно BMW X7.

Наконец в документе прописана принадлежащая Бельскому недвижимость: это 2 квартиры площадью в 70 и 58 кв. м, а также жилой дом площадью 300 кв.м. и несколько земельных участков.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге может появиться бюро бесплатной юридической помощи.

Фото: ВКонтакте / Александр Бельский