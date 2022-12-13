В Петербурге может появиться бюро бесплатной юридической помощи

Сейчас право на бесплатную юридическую помощь в Петербурге имеют 852 тысячи горожан.

В ЗакСе глава петербургского Минюста Сергей Феоктистов упомянул о возможности появления в городе бюро юридической помощи. Об этом пишут "Невские новости".

По словам Феоктистова, в Петербурге прорабытвается возможность создания государственного юридического бюро наряду с сохранением адвокатской палаты в числе участников системы бесплатной юридической помощи.

Как заявил спикер Заксобрания Александр Бельский, право на бесплатную юридическую помощь в Петербурге имеют 852 тысячи горожан. С его точки зрения, важно усиливать информирование льготников о такой возможности, а попутно развивать профильные цифровые сервисы (как, например, проект "Правовая помощь"), расширять список случаев для преференций.

Ранее петербургское "Яблоко" снова подало заявку на проведение митинга против электронных повесток. Первую заявку, которую отправили в электронном виде, власти отклонили по причине необходимости подачи бумажных копий документов.

Фото: Piter.tv

