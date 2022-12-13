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Петербургское "Яблоко" снова подало заявку на проведение митинга против электронных повесток
Сегодня, 19:11
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербургское "Яблоко" снова подало заявку на проведение митинга против электронных повесток

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Первую заявку, которую отправили в электронном виде, власти отклонили по причине необходимости подачи бумажных копий документов.

В понедельник, 17 апреля, отделение партии "Яблоко" в Петербурге вновь подало заявку на проведение в Мурино митинга против введения в России электронных повесток. Об этом рассказали в пресс-службе городского офиса организации.

Первую заявку, которую отправили в электронном виде, власти отклонили по причине необходимости подачи бумажных копий документов. В сообщении указали, что если его согласуют, то он пройдет в субботу, 29 апреля, на бульваре Менделеева. 

Заявку подали заместитель председателя "Яблока" Борис Вишневский, член бюро партии и зампред регионального отделения Анатолий Голов и член бюро регионального отделения Дмитрий Анисимов.

Ранее партия "Яблоко" подала заявку на проведение митинга против электронных повесток в Мурино. По предварительным данным, в митинге планирует поучаствовать 200 человек.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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