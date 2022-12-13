Партия "Яблоко" подала заявку на проведение митинга против электронных повесток в Мурино

По предварительным данным, в митинге планирует поучаствовать 200 человек.

Петербургское отделение фракции "Яблоко" подало заявку на проведение митинга против электронных повесток в Мурино. Он должен пройти 23 апреля. Об этом в четверг, 13 марта, рассказал руководитель партии в ЗакСе Борис Вишневский.

Как отметил Вишневский, обычно подобные заявки рассматривают от трёх до пяти дней. Он добавил, что они "хотели бы получить положительный ответ, а какой он будет — посмотрим. Уверен, что сейчас эта тема многих беспокоит.

По предварительным данным, в митинге планирует поучаствовать 200 человек. Его хотят провести на бульваре Менделеева.

Напомним, что в Петербурге проведение пикетов и других публичных акций запрещено в рамках антиковидных ограничений. Сейчас их действие продлили до 31 мая.

Ранее в Петербурге отправили под домашний арест Дмитрия Касинцева, укрывавшего Трепову после теракта. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье "Несообщение о преступлении".

Фото: Piter.tv

