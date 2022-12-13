В Петербурге отправили под домашний арест Дмитрия Касинцева, укрывавшего Трепову после теракта

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье "Несообщение о преступлении".

Петербургский суд отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, который укрывал Дарью Трепову после теракта в кафе на Университетской набережной. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов города.

Отметим, что молодой человек выступал свидетелем по уголовному делу о теракте в кафе на Университетской набережной. По версии следствия, мужчина был в курсе причастности Треповой к преступлению, но всё равно впустил девушку в квартиру на улице Фёдора Абрамова и укрывал её от правоохранителей.

Сейчас Касинцев и сам стал фигурантом уголовного дела. Полицейские допросили его в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение по статье "Несообщение о преступлении". Молодому человеку грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей, а также принудительные работы до года или лишение свободы на аналогичный срок.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге суд постановил выплатить девочке 300 тысяч за развратные действия соседа-педофила.

Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Петербурга