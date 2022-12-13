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В Петербурге суд постановил выплатить девочке 300 тысяч за развратные действия соседа-педофила
Сегодня, 16:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге суд постановил выплатить девочке 300 тысяч за развратные действия соседа-педофила

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Осенью 2022 года его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и назначили ему восемь лет колонии.

Суд обязал приговоренного по секс-статье петербуржца компенсировать моральную травму, нанесенную им семилетней девочке.

Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов, прокурор просил о моральной компенсации в размере миллиона рублей. Суд решил взыскать с осужденного мужчины 300 тысяч рублей.

Петербуржца задержали в августе 2021 года в Купчино. Суд установил, что в мае того же года мужчина трогал соседскую девочку, показывал ей свои гениталии и порнографические материалы.

Осенью 2022 года его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и назначили ему восемь лет колонии.

Накануне в петербургском метро мужчина приставал к 13-летней пассажирке.

Фото:  Piter.TV

Теги: дети, педофил, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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