В петербургском метро мужчина приставал к 13-летней пассажирке

В петербургском метро мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней пассажирки. Об этом стало известно Piter.tv.
Несовершеннолетняя рассказала, что 11 апреля около 16:40, находясь в вагоне электропоезда, следующего от станции метро "Новочеркасская" в сторону станции метро "площадь Александра Невского", неизвестный совершил в её отношении действия сексуального характера.
В 16:55 в переходе между станциями метро "площадь Александра Невского-1" и "площадь Александра Невского-2" по подозрению в совершении указанного преступления задержан 30-летний гражданин Таджикистана.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее 15-летняя петербурженка стала жертвой насильника, после того как села к нему в автомобиль.
Фото: Piter.TV
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