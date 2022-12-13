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В петербургском метро мужчина приставал к 13-летней пассажирке
Сегодня, 8:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В петербургском метро мужчина приставал к 13-летней пассажирке

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Его оперативно задержали.

В петербургском метро мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней пассажирки. Об этом стало известно Piter.tv.

Несовершеннолетняя рассказала, что 11 апреля около 16:40, находясь в вагоне электропоезда, следующего от станции метро "Новочеркасская" в сторону станции метро "площадь Александра Невского", неизвестный совершил в её отношении действия сексуального характера.

В 16:55 в переходе между станциями метро "площадь Александра Невского-1" и "площадь Александра Невского-2" по подозрению в совершении указанного преступления задержан 30-летний гражданин Таджикистана.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее 15-летняя петербурженка стала жертвой насильника, после того как села к нему в автомобиль.

Фото:  Piter.TV

Теги: дети, метро, новочеркасская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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