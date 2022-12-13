15-летняя петербурженка стала жертвой насильника, после того как села к нему в автомобиль

При этом отец сообщил, что его дочь вступила в половое сношение по обоюдному согласию с малознакомым.

В Петербурге разыскивали мужчину, который посадил в свой автомобиль 15-летнюю девочку и увёз в неизвестном направлении. Позднее оказалась, что несовершеннолетняя вступила в половое сношение с малознакомым по обоюдному согласию. Однако, подозреваемого это не спасло от двух уголовных дел. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 5 апреля в полицию обратился петербуржец и сообщил, что неизвестный мужчина посадил в автомобиль его 15-летнюю дочь и увез в неизвестном направлении. В 23:00 этого же дня "по горячим следам" по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 24-летний гражданин Узбекистана.

Около пяти утра 6 апреля в полицию с заявлением обратился отец девочки. Он сообщил, что его дочь вступила в половое сношение по обоюдному согласию с малознакомым.

Возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 131 (Изнасилование), п "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Ранее жительница Кудрово заявила, что её изнасиловал малознакомый после посещения ресторана.

Фото: Piter.TV