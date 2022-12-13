  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жительница Кудрово заявила, что её изнасиловал малознакомый после посещения ресторана
Сегодня, 8:23
264
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Кудрово заявила, что её изнасиловал малознакомый после посещения ресторана

0 0

Пострадавшая познакомилась с подозреваемым в интернете.

В ночь на вторник, 4 апреля, в полицию обратилась 40-летняя жительница Кудрово, заявив, то её изнасиловал малознакомый мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, она познакомилась с подозреваемым в интернете. Пара встретилась 2 апреля в 22:00 в ресторане "Пьяная утка", а затем примерно в 1:00 они поехали к нему домой на Центральную улицу, где женщина была изнасилована с применением физической силы.

4 апреля по подозрению в совершении данного преступления был задержан 41-летний мужчина. В отношении него составлен административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что постоялица апарт-отела на Хошимина попала в полицию за шутку об изнасиловании.

Фото:  Piter.TV

Теги: изнасилование, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии