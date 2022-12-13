Постоялица апарт-отела на Хошимина попала в полицию за шутку об изнасиловании

Женщина в состоянии алкогольного опьянения неудачно пошутила над администратором апарт-отеля на Хошимина и попала в отделение полиции. Об этом стало известно Piter.tv.
Утром 3 апреля в апарт-отеле на Хошимина глухонемая женщина сообщила об изнасиловании, администратор вызвал полицию. Информация в итоге не подтвердилась: выпившая женщина решила представиться глухонемой и пошутить над администратором отеля.
Шутницу доставили в отделение полиции. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Ранее суд оштрафовал на тысячу рублей петербурженку, вызвавшую полицию из-за сна об изнасиловании.
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Фото: Piter.tv
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