Суд оштрафовал на тысячу рублей петербурженку, вызвавшую полицию из-за сна об изнасиловании

На Старый Новый год женщина вызвала экстренные службы и заявила о тройном изнасиловании.

Петербурженку привлекли к административной ответственности и назначили штраф за сновидения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

На Старый Новый год женщина вызвала экстренные службы и заявила о тройном изнасиловании. Когда ночью в квартиру к пострадавшей прибыли полиция и скорая, следов преступления они не нашли, информация не подтвердилась.

Петербурженка в суд не явилась, но в протоколе есть её объяснение. Она рассказала, что изнасилование ей приснилось. Суд назначил штраф в размере тысячи рублей.

Фото: Piter.tv