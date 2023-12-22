На стройке апарт-отеля "Вольта" в Красногвардейском районе произошел пожар

Пострадавших нет.

На стройке апарт-отеля "Вольта" в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар днем 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Информация о пожаре в доме 6 по проспекту Энергетиков поступила на пульт спасателей в 13:39. В бытовке размером 2х6 метров происходило горение по всей площади. К 14:07 огонь ликвидировали.

Пострадавших нет. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в коммунальной квартире на улице Льва Толстого пострадали три женщины.

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