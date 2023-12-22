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При пожаре в коммунальной квартире на улице Льва Толстого пострадали три женщины
Сегодня, 10:36
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При пожаре в коммунальной квартире на улице Льва Толстого пострадали три женщины

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Полыхала комната площадью 15 "квадратов".

Ночью 5 мая в Петроградском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в пятикомнатной коммунальной квартире на улице Льва Толстого, 5, поступила на пульт спасателей в 01:13. Полыхала комната площадью 15 "квадратов". К 04:56 огонь потушили.

В результате пожара пострадали три женщины. Их госпитализировали в медицинское учреждение города. 

К ликвидации возгорания привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Шаумяна горело ремонтируемое здание. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: пожар в коммуналке, улица льва толстого
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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