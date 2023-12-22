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На проспекте Шаумяна горело ремонтируемое здание
Вчера, 23:36
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На проспекте Шаумяна горело ремонтируемое здание

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По предварительным данным, пострадавших нет.

В Красногвардейском районе 3 мая горело капитально ремонтируемое здание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.

Информация о пожаре в доме 9 по проспекту Шаумяна поступила на пульт спасателей в 22:12. На первом этаже площадью 12 "квадратов" происходило горение на 5 "квадратах". К 22:28 огонь ликвидировали. 

По предварительным данным, пострадавших нет. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: во 2-м Рабфаковском переулке произошел пожар.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар в ремонтируемом здании, проспект шаумяна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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