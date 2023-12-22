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В 2-м Рабфаковском переулке произошел пожар
Сегодня, 16:50
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В 2-м Рабфаковском переулке произошел пожар

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В результате случившегося никто не пострадал. Людей не эвакуировали.

В Невском районе сегодня, 3 мая, произошел пожар. В 2-м Рабфаковском переулке горела двухкомнатная квартира в доме № 5, корпус 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:12. Пламя охватило четыре квадратных метра.                                  

В двухкомнатной квартире  в комнате площадью 15  кв. метров происходило горение обстановки на площади 4 кв. метра.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу                                     

В результате случившегося никто не пострадал. Людей не эвакуировали. В 16:36 пожар был ликвидирован.  Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Долгоозёрной улице пожарные тушили квартиру.

Фото: Piter.tv

Теги: горела комната, мчс, пожар в квартире, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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