В 2-м Рабфаковском переулке произошел пожар

В Невском районе сегодня, 3 мая, произошел пожар. В 2-м Рабфаковском переулке горела двухкомнатная квартира в доме № 5, корпус 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:12. Пламя охватило четыре квадратных метра.
В двухкомнатной квартире в комнате площадью 15 кв. метров происходило горение обстановки на площади 4 кв. метра.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
В результате случившегося никто не пострадал. Людей не эвакуировали. В 16:36 пожар был ликвидирован. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Долгоозёрной улице пожарные тушили квартиру.
Фото: Piter.tv
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