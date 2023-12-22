В 2-м Рабфаковском переулке произошел пожар

В результате случившегося никто не пострадал. Людей не эвакуировали.

В Невском районе сегодня, 3 мая, произошел пожар. В 2-м Рабфаковском переулке горела двухкомнатная квартира в доме № 5, корпус 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:12. Пламя охватило четыре квадратных метра.

В двухкомнатной квартире в комнате площадью 15 кв. метров происходило горение обстановки на площади 4 кв. метра. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В результате случившегося никто не пострадал. Людей не эвакуировали. В 16:36 пожар был ликвидирован. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Долгоозёрной улице пожарные тушили квартиру.

Фото: Piter.tv