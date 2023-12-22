На Долгоозёрной улице пожарные тушили квартиру

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 3 мая, в Приморском районе произошел пожар. На Долгоозерной улице в доме № 5, корпус 1, вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:56. В одной из комнат огонь распространился по площади два "квадрата".

Тушить пожар прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали пламя за полчаса. В 14:26 пожар полностью потушили.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Парголово во время квартирного пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv