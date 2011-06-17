Пожарные потушили комнату в коммуналке на Гражданском проспекте

Сегодня, 19 декабря, в Калининском районе произошел пожар. На Гражданском проспекте в доме № 128, корпус 2, загорелась коммунальная квартира. В одной из комнат огонь распространился по площади один квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:52. Бороться с огнем прибыли 10 человек личного состава и две спецмашины.
В 13:16 пожарные потушили пламя в пятикомнатной коммуналке. В результате случившегося никто не пострадал.
Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: на проспекте Луначарского во время пожара погиб человек.
Фото: Piter.tv
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