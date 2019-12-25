На проспекте Луначарского во время пожара погиб человек

Спасатели боролись с огнем почти 40 минут.

В Выборгском районе Петербурга сегодня днем, 19 декабря, произошел пожар. На проспекте Луначарского в доме № 68, корпус 2, загорелась двухкомнатная квартира. Пожарные обнаружили мертвого человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:05. Огонь распространился на два квадратных метра.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 37 минут. К сожалению, без жертв не обошлось. В результате пожара погиб один человек.

Причина смерти устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Pxhere