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На проспекте Луначарского во время пожара погиб человек
Сегодня, 13:28
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На проспекте Луначарского во время пожара погиб человек

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Спасатели боролись с огнем почти 40 минут.

В Выборгском районе Петербурга сегодня днем, 19 декабря, произошел пожар. На проспекте Луначарского в доме № 68, корпус 2, загорелась двухкомнатная квартира. Пожарные обнаружили мертвого человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:05. Огонь распространился на два квадратных метра.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 37 минут.  К сожалению, без жертв не обошлось. В результате пожара погиб один человек.

Причина смерти устанавливается. Проводится проверка. 

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Фото: Pxhere

Теги: мчс, погиб во время пожара, пожар на луначарского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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