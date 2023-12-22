  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава СК РФ заинтересовался жалобами жильцов исторического дома в Петроградском районе
Вчера, 23:36
105
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Глава СК РФ заинтересовался жалобами жильцов исторического дома в Петроградском районе

0 0

Жители дома опасаются обрушения мансарды и обеспокоены ненадлежащим состоянием здания.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов исторического дома 1913 года постройки, который расположен на улице Льва Толстого в Петроградском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 18 января.

Жители дома опасаются обрушения мансарды и обеспокоены ненадлежащим состоянием здания.  С момента перестройки в доме 7 по улице Льва Толстого не было капитального ремонта. При этом переселение петербуржцев не планируется, а в начале 2024 года здание осталось без управляющей компании. На обращение горожан власти не реагируют. 

Председатель Следственного комитета запросил у и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкова О. В. доклад о ходе проверки и по установленным обстоятельствам.

Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: на Невском проспекте выполнят капремонт зданий. 

Фото: ВКонтакте / Петроградский район Санкт-Петербурга

Теги: александр бастрыкин, улица льва толстого
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии