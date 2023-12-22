На Невском проспекте выполнят капремонт зданий

В порядок приведут 40 фасадов и 30 кровель.

В 2024 году на Невском проспекте стартуют работы по капитальному ремонту зданий. Специалисты отремонтируют более 40 фасадов и 30 кровель. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Отметим, что капремонт выполнят на Старо-Невском, так неофициально называют эту часть проспекта. Если потребуется, работы будут синхронизированы и выполнены комплексно.

Программа будет реализована до 2027 года. На Невском проспекте планируется отремонтировать 72 фасада и 62 крыши.

Все работы будут проводиться в тесном сотрудничестве с КГИОП и Комитетом по градостроительству и архитектуре. На реализацию проекта дополнительно выделили 2,5 млрд рублей.

Ранее на Piter.tv: за 2023 год в Петербурге было построено более 30 км водопроводных сетей.

Фото: Piter.tv