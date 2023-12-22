За 2023 год в Петербурге было построено более 30 км водопроводных сетей

На данный момент ведётся строительство второй нитки главного канализационного коллектора и реконструкция тоннельных коллекторов на Глазурной и Зеркальной улицах.

За минувший год в городе на Неве было построено и реконструировано более 30 км водопроводных сетей и более 20 км канализации. Об этом информирует пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

На данный момент ведётся строительство второй нитки главного канализационного коллектора и реконструкция тоннельных коллекторов на Глазурной и Зеркальной улицах. Также начато строительство микротоннеля на Парашютной улице, завершена реконструкция канализационной сети на улице Аврова в Петергофе. Работы по возведению коллектора на Петровском острове выполнены на 50%.

Специалисты ГУП "Водоканал" провели ремонт 3,9 км водопроводных сетей и 20,6 км канализационных, включая почти девять тыс. колодцев. В настоящее время полный цикл очистки проходит на 99,8% всех стоков. Кроме того, завершена реконструкция насосной станции в Приморском районе, продолжается реконструкция Северной станции аэрации.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "ТЭК" провёл реконструкцию на 28 объектах за год.

Фото: ВКонтакте / Комитет по энергетике