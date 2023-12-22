ГУП "ТЭК" провёл реконструкцию на 28 объектах за год

Особую значимость для города имеют объекты реконструкции. Именно от них зависит теплоснабжение почти 440 школ, больниц, детских садов и других учреждений.

В прошлом году ГУП "ТЭК СПб" полностью выполнила инвестиционную программу, направленную на повышение надёжности теплоснабжения жителей Северной столицы. Благодаря средствам из бюджета города, была проведена реконструкция 28-ми объектов. Предприятие демонстрирует такие результаты уже второй год подряд, сообщила его пресс-служба.

Особую значимость для города имеют объекты реконструкции. Именно от них зависит теплоснабжение почти 440 школ, больниц, детских садов и других учреждений. Гендиректор ГУП "ТЭК" Иван Болтенков отметил, что целью предприятия на данный момент является полное устранение сетей с превышением нормативного срока службы.

Средства из регионального бюджета были распределены на реконструкцию в трех районах (Приморском, Колпинском и Невском). Также модернизированы восемь центральных тепловых пунктов в четырёх районах. Благодаря этим мерам более 3,4 тыс. зданий, включая свыше 2,2 тыс. жилых домов и около 440 соцучреждений, будут обеспечены теплом.

Ранее мы сообщили о том, что за год петербургские энергетики построили и отремонтировали 280 км теплосетей.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"