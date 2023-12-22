За год петербургские энергетики построили и отремонтировали 280 км теплосетей

В частности, на улицах Белградской и Кронштадтской были построены новые тепломагистрали.

Теплоэнергетики города на Неве подводят итоги своей работы в 2023 году. За 12 месяцев специалистам удалось сохранить высокие темпы строительства и реконструкции: всего в Петербурге было построено 280 км новых теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В частности, на улицах Белградской и Кронштадтской были построены новые тепломагистрали. А в рамках оптимизации системы теплоснабжения на юго-западе города меньше чем год была построена тепломагистраль на Трамвайном проспекте. Более ста зданий переключены на ТЭЦ-15.

Также была проведена оптимизация теплосети в Приморском районе, что позволило обеспечить надёжное тепло для более чем 500 тыс. горожан.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный приобретет акции АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" за 6 млрд рублей.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике