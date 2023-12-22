Жильцов апарт-отеля Valo на улице Салова вновь эвакуировали

Полицейские разыскивают неизвестных, которые совершают ложные вызовы. За них предусмотрена ответственность ст. 207 УК РФ.

Жильцов апарт-отеля Valo, расположенного на улице Салова около станции метро "Бухарестская" в Петербурге, эвакуировали вечером 5 апреля. Это происходило третий день подряд, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Жители Valo отметили, что им рекомендовали идти в закрытый ТЦ "Континент". Вчера, 4 апреля, эвакуация продлилась час. Однако в пятницу машин "скорой" помощи, пожарных было в несколько раз больше, передает "Фонтанка".

По словам сотрудников апарт-отеля, появилась информация о потенциальной угрозе безопасности. Сообщение о минировании Valo стало третьим, все предыдущие и сегодняшнее оказались ложными. В 23:11 жильцы вернулись в апарт-отель.

Полицейские разыскивают неизвестных, которые совершают ложные вызовы. За них предусмотрена ответственность ст. 207 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в местах массового скопления людей в Петербурге усилят контроль безопасности..

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург