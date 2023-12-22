В Петербурге второй день подряд эвакуируют жителей апарт-отеля Valo

В пресс-службе Valo изданию сообщили, что эвакуация связана с информацией о потенциальной угрозе безопасности.

В Петербурге 3 и 4 апреля эвакуировали жителей апарт-отеля Valo, который расположен на улице Салова у станции метро "Бухарестская". Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Жильцы арарт-отеля отправились в ТЦ "Континент", находящийся напротив, передает "Фонтанка". У здания находятся автомобили различных служб.

В пресс-службе Valo изданию сообщили, что эвакуация связана с информацией о потенциальной угрозе безопасности. Вчера жителей апарт-отеля выводили на улицу по той же причине, они вернулись около 01:00.

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