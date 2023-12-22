После обращения пассажирки в Пулково усилены меры безопасности

К 16:15 стало известно, что информация не подтвердилась, аэропорт вернулся к прежней логистике.

В петербургском аэропорту Пулково днем 4 апреля усилили меры безопасности после сообщения пассажирки об угрозе безопасности. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам очевидцев, был перекрыт главный вход Пулково. На выходе работали правоохранители, кинолог с собакой, часть территории обтягивали сигнальной лентой.

Проводятся оперативные мероприятия. Временно изменена логистика передвижения пассажиров. Аэропорт работает штатно. Пресс-служба аэропорта Пулково

К 16:15 стало известно, что информация не подтвердилась, аэропорт вернулся к прежней логистике.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)