После обращения пассажирки в Пулково усилены меры безопасности

В петербургском аэропорту Пулково днем 4 апреля усилили меры безопасности после сообщения пассажирки об угрозе безопасности. Об этом пишет "Фонтанка".
По словам очевидцев, был перекрыт главный вход Пулково. На выходе работали правоохранители, кинолог с собакой, часть территории обтягивали сигнальной лентой.
Проводятся оперативные мероприятия. Временно изменена логистика передвижения пассажиров. Аэропорт работает штатно.
Пресс-служба аэропорта Пулково
К 16:15 стало известно, что информация не подтвердилась, аэропорт вернулся к прежней логистике.
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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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