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После обращения пассажирки в Пулково усилены меры безопасности
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После обращения пассажирки в Пулково усилены меры безопасности

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К 16:15 стало известно, что информация не подтвердилась, аэропорт вернулся к прежней логистике.

В петербургском аэропорту Пулково днем 4 апреля усилили меры безопасности после сообщения пассажирки об угрозе безопасности. Об этом пишет "Фонтанка"

По словам очевидцев, был перекрыт главный вход Пулково. На выходе работали правоохранители, кинолог с собакой, часть территории обтягивали сигнальной лентой. 

Проводятся оперативные мероприятия. Временно изменена логистика передвижения пассажиров. Аэропорт работает штатно.

Пресс-служба аэропорта Пулково

К 16:15 стало известно, что информация не подтвердилась, аэропорт вернулся к прежней логистике.

Ранее на Piter.TV: школу на Ярослава Гашека эвакуировали из-за сообщения о минировании. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: аэропорт пулково, угроза безопасности
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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