Школу на Ярослава Гашека эвакуировали из-за сообщения о минировании

Причиной прерывания занятий стало сообщение о заложенном взрывном устройстве.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга учащиеся школы №301 после каникул были вынуждены пройти эвакуацию. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Так, около половины одиннадцатого утра началось эвакуация учеников и персонала школы на улице Ярослава Гашека. Все собрались на школьном стадионе, ожидая прибытия экстренных служб.

Причиной прерывания занятий стало сообщение о заложенном взрывном устройстве. Позже выяснилось, что данная информация была ложной. Правоохранительные органы провели проверку здания, но ничего подозрительного не обнаружили.

Ранее мы сообщили о том, что меру пресечения избрали лжеминёру "Лондон молла".

Фото: Telegram / Минпросвещения России