Меру пресечения избрали лжеминёру "Лондон молла"

Первокурсника заключили под стражу до 23 мая.

19-летнего молодого человека, который утверждал, что в ТРК "Лондон Молл" якобы заложена бомба, арестовали. По информации, предоставленной объединенной пресс-службой Петербурга, первокурсника заключили под стражу до 23 мая. Об этом пишет spb.aif.ru.

Напомним, что молодой человек сообщил правоохранительным органам о наличии самодельного взрывного устройства в ТРК "Лондон Молл". Была проведена спешная эвакуация здания. Однако при осмотре специалистами-саперами и кинологами ничего не было обнаружено.

Юношу привлекли к уголовной ответственности по обвинению в преднамеренном ложном сообщении о террористическом акте с целью дестабилизации органов власти.

Ранее мы сообщили о том, что водительница троллейбуса зажала руку пенсионера дверьми и протащила его по земле.

Фото: Piter.TV