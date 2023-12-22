Водительница троллейбуса зажала руку пенсионера дверьми и протащила его по земле

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге утвердили обвинительное заключение в отношении водительницы троллейбуса, которая зажала дверьми пенсионера и продолжила движение. Об этом сообщила прокуратура Московского района.

По версии следствия, днём 10 июля 2023 года 26-летняя обвиняемая, управляя троллейбусом, ехала по маршруту № 24. На остановке общественного транспорта, расположенной около дома 15 по улице Звёздной она не убедилась в том, что все пассажиры безопасно закончили высадку и посадку. При закрытии дверей водительница зажала левую руку 87-летнего пенсионера и начала движение с незакрытыми полностью дверьми.

Пожилого мужчину проволокло за троллейбусом, он упал и ударился об асфальт, его здоровью был причинен тяжкий вред. Обвиняемая не вызвала скорую медицинскую помощь, полицию и оставила место ДТП.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в ДТП на трассе М-10 столкнулись две легковушки и грузовик.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга