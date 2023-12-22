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В ДТП на трассе М-10 столкнулись две легковушки и грузовик
Сегодня, 9:42
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В ДТП на трассе М-10 столкнулись две легковушки и грузовик

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В результате аварии один из водителей пострадал.

В ДТП на трассе  М-10 сегодня утром, 26 марта, дорогу не поделили две легковые машины и грузовик. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

Автомобили ехали в попутном направлении. В результате аварии один из водителей пострадал. Он ехал за рулем легковушки. Его доставили в больницу. На место случившегося прибыли спасатели. Они отключили АКБ автомобилей.

Подробности уточняются. На месте ДТП работают правоохранители.

Ранее мы писали, что из-за ДТП на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом собралась пробка более 9 км.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: столкнулись две легковушки и грузовик
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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