В ДТП на трассе М-10 столкнулись две легковушки и грузовик

В результате аварии один из водителей пострадал.

В ДТП на трассе М-10 сегодня утром, 26 марта, дорогу не поделили две легковые машины и грузовик. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Автомобили ехали в попутном направлении. В результате аварии один из водителей пострадал. Он ехал за рулем легковушки. Его доставили в больницу. На место случившегося прибыли спасатели. Они отключили АКБ автомобилей.

Подробности уточняются. На месте ДТП работают правоохранители.

Ранее мы писали, что из-за ДТП на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом собралась пробка более 9 км.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО