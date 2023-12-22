Из-за ДТП на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом собралась пробка более 9 км

Автобусы следуют с задержками от 30 минут.

BMW въехала в "Газель" на Большом Обуховском мосту. Перед аварией собралась пробка длиной более 9 км. Фото и видео с места ДТП в соцсетях публикуют очевидцы.

Пробка длиной более 9 км образовалась утром на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом. Автомобили заняли две крайних полосы. По предварительной информации, никто не пострадал, но выпавщий из "Газели" груз осложняет дорожную ситуацию.

В связи с транспортным затором у развязки с КАД автобусные маршруты №№ 53, 97, 115А, 189, 327 следуют с задержками от 30 минут, предупреждает "Организатор перевозок".

Ночью 22 марта на 36-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги (КАД) произошла смертельная авария. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург