В ночном ДТП на КАД погибли два пассажира Chevrolet

Полиция проводит проверку по факту смертельного ночного ДТП на КАД. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.
В полицию 22 марта в 03:45 поступило сообщение о ДТП на 36-м км внешнего кольца КАД в сторону Пискаревского проспекта. На месте происшествия установлено, что в ДТП столкнулись автомобили Chevrolet и Газель, в результате чего у отечественного автомобиля отлетело колесо, а иномарку отбросило в барьерное ограждение.
Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург (Имран Мехтиев)
В результате ДТП погибли два пассажира иномарки.
Накануне во дворе на Новоизмайловском проспекте мусоровоз насмерть сбил женщину.
Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург (Ваня Богренков)
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