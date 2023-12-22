В ночном ДТП на КАД погибли два пассажира Chevrolet

В 03:45 столкнулись автомобили Chevrolet и Газель.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ночного ДТП на КАД. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 22 марта в 03:45 поступило сообщение о ДТП на 36-м км внешнего кольца КАД в сторону Пискаревского проспекта. На месте происшествия установлено, что в ДТП столкнулись автомобили Chevrolet и Газель, в результате чего у отечественного автомобиля отлетело колесо, а иномарку отбросило в барьерное ограждение.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург (Имран Мехтиев)

В результате ДТП погибли два пассажира иномарки.

Накануне во дворе на Новоизмайловском проспекте мусоровоз насмерть сбил женщину.

Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург (Ваня Богренков)