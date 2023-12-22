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Во дворе на Новоизмайловском проспекте мусоровоз насмерть сбил женщину
Сегодня, 15:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во дворе на Новоизмайловском проспекте мусоровоз насмерть сбил женщину

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проводится проверка по факту наезда мусоровозом на женщину-пешехода во дворе на Новоизмайловском проспекте, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 марта в 12:42 поступило сообщение о наезде на пешехода у дома 38 корпус 1 по Новоизмайловскому проспекту. Предварительно установлено, что 37-летний водитель, управляя  мусоровозом МАН, при движении задним ходом  не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода.

Пострадавшая женщина, на вид 60-70 лет, от полученных травм скончалась на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ранее мусоровоз наехал на 17-летнюю девушку-пешехода на Предпортовой улице.

Фото: МВД

Теги: мусоровоз, новоизмайловский проспект, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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