Во дворе на Новоизмайловском проспекте мусоровоз насмерть сбил женщину

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проводится проверка по факту наезда мусоровозом на женщину-пешехода во дворе на Новоизмайловском проспекте, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 марта в 12:42 поступило сообщение о наезде на пешехода у дома 38 корпус 1 по Новоизмайловскому проспекту. Предварительно установлено, что 37-летний водитель, управляя мусоровозом МАН, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода.

Пострадавшая женщина, на вид 60-70 лет, от полученных травм скончалась на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ранее мусоровоз наехал на 17-летнюю девушку-пешехода на Предпортовой улице.

Фото: МВД