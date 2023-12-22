Мусоровоз наехал на 17-летнюю девушку-пешехода на Предпортовой улице

Проводится проверка по факту наезда мусоровоза на девушку-пешехода на Предпортовой улице. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
У дома 6 корпус 1 по Предпортовой улице 25-летний водитель мусоровоза наехал на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Пострадавшая была госпитализирована с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.
Накануне в Ленобласти 31-летний пешеход скончался после двойного наезда автомобилей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все