Петербург усилил вывоз отходов к праздникам двумя десятками мусоровозов

Городской оператор вывоза мусора обновил автопарк перед Новым годом.

Автопарк городского оператора по вывозу отходов "Первый Спецтранс" пополнился 24 новыми мусоровозами для обеспечения стабильной уборки Петербурга в период новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба "Первого Спецтранса"

Накануне новогодних праздников городской оператор по вывозу отходов "Первый Спецтранс" получил 24 новых мусоровоза. Техника предназначена для бесперебойной работы в период традиционного увеличения объема твердых коммунальных отходов. Из поступившей партии 17 машин будут задействованы на маршрутах в центральных и южных районах Санкт-Петербурга. Еще 7 сцепок направлены на транспортировку отходов с перегрузочных площадок на полигоны.

Новые мусоровозы произведены на отечественных заводах в Рязанской и Смоленской областях. Техника была адаптирована под условия городской застройки Петербурга. Машины оснащены укороченными кузовами и усиленными прессующими механизмами, что позволяет им оставаться маневренными во дворах с ограниченным пространством и одновременно перевозить больший объем отходов. Генеральный директор "Первого Спецтранса" Георгий Филипенко сообщил, что обновление автопарка было проведено заблаговременно с учетом повышенной нагрузки в праздничный период. По его словам, цель закупки заключается в предотвращении возможных сбоев в вывозе отходов и обеспечении стабильной санитарной обстановки в городе.

Фото: Telegram / "Первый Спецтранс"