На Дворцовой выстроились 57 новых пожарных машин для защиты Петербурга

Глава МЧС лично вручил городу уникальную технику.

Северная столица получила внушительное подкрепление в виде новейшей пожарно-спасательной техники. Торжественная церемония передачи машин прошла на главной площади города — Дворцовой, где выстроились 57 современных спецавтомобилей. Лично вручил ключи от новой техники глава МЧС России Александр Куренков.

Пополнение автопарка включает в себя не просто стандартные пожарные машины, а настоящие инженерные шедевры. Среди переданной техники — специализированные автомобили различного назначения: машины газодымозащитной службы, передвижные средства связи и мощные осветительные установки. Особое место заняла техника для пенного тушения, способная справляться с самыми сложными возгораниями.

Гвоздем программы стал уникальный автомобиль водозащитного исполнения. Как отмечает журналист, такая машина существует в России в единственном экземпляре, и теперь она будет нести службу в Петербурге. Также внимание присутствующих привлекли современные автолестницы, позволяющие дотянуться до верхних этажей зданий.

Ранее было возбуждено уголовное дело после гибели матери и двоих детей при пожаре под Петербургом.

Фото: стоп-кадр видео от пресс-службы МЧС России