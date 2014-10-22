В Гатчинском районе возбудили уголовное дело после гибели 65-летнего велосипедиста на трассе

На мужчине была одежда без светоотражающих элементов, что могло затруднить его своевременное обнаружение в утреннее время.

В Гатчинском районе Ленинградской области полиция расследует обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 12 декабря на федеральной автодороге "Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель".

По предварительной информации пресс-службы МВД по Петербургу и Ленобласти, около 07:00 на 50-м километре трассы мусоровоз с прицепом под управлением 49-летнего водителя совершил наезд на велосипедиста. Мужчина на велосипеде двигался в попутном направлении по краю проезжей части. Отмечается, что на нём была одежда без светоотражающих элементов, что могло затруднить его своевременное обнаружение в утреннее время.

В результате столкновения 65-летний велосипедист получил тяжёлые травмы и скончался на месте до прибытия экстренных служб. Прибывшие сотрудники полиции и медики зафиксировали смерть пострадавшего и приступили к проверке обстоятельств аварии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности гибель человека. В рамках расследования будут установлены все детали случившегося, включая техническое состояние транспортного средства, дорожные условия и действия участников движения.

В отношении водителя мусоровоза избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

