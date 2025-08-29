На проспекте Ударников мусоровоз насмерть сбил 88-летнюю женщину во дворе

В Красногвардейском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту наезда мусоровоза на пешехода. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, трагедия произошла утром 10 мая.

В 07:25 во дворе дома 27 корпус 2 по проспекту Ударников 63-летний водитель мусоровоза марки "Джак" при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на пешехода. От полученных травм 88-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Водителю избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

